Österreich-Rundfahrt: Die 5. Etappe ab 12.45 Uhr im Livestream

Gesamtwertung vor der 5. Etappe: 1. Hermans 15:32:23 Std. - 2. O'Connor +0:08 Min. - 3. Anacona 0:13 - 4. Sepulveda 0:34 - 5. De Bod 0:47 - 6. Zoidl 1:10

Nach der heutigen 5. Etappe von Bruck an der Glocknerstraße über den Gerlospass und die Bergwertung bei Niederau nach Kitzbühel folgt am Freitag das Tour-Finale mit der Bergankunft beim Alpenhaus am Kitzbüheler Horn.

Die 5. Etappe im Livestream: