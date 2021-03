Oberösterreichs Teams sind bereit für die Play-offs

Der Countdown läuft, in fünf Tagen startet die Basketball-Superliga mit den Play-offs in ihre heißeste Phase. Oberösterreichs Top-Klubs Gmunden und Wels haben für das am Mittwoch beginnende Viertelfinale Selbstvertrauen getankt. Die Swans, die Kapfenberg auch ohne Kapitän Enis Murati mit 82:70 in die Schranken wiesen, sind auf dem Papier Titelfavorit Nummer eins. Zum Auftakt der K.-o.-Phase wartet der UBSC Graz, der über die Quali-Runde den Sprung unter die besten acht geschafft hat. "Wir werden bereit sein, wir haben gegen Kapfenberg stark verteidigt", sagte Swans-Coach Anton Mirolybov. Auch Benedikt Güttl sieht die "Korbjäger" vom Traunsee auf dem richtigen Weg: "Das war die Antwort auf das enttäuschende Spiel in Klosterneuburg."

Die Raiffeisen Flyers Wels haben ihren Negativlauf in der Heimstätte (vier Niederlagen en suite) abgeschüttelt und Cupsieger Oberwart mit 79:75 geschlagen. "Ich bin froh, dass wir mit einem guten Gefühl in die Play-offs starten können", sagte Christian von Fintel. Im Viertelfinale wartet wie vor zwei Jahren Klosterneuburg. Die Messestädter haben eine Rechnung zu begleichen: Die Serie endete damals 0:3.

