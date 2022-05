Jetzt live: Holt Thiem in Genf den ersten Saisonsieg?

Thiem führt im direkten Vergleich mit dem knapp ein Jahr älteren Cecchinato 2:1, wobei zwei Spiele 2013 und 2014 stattfanden. "Natürlich ist das French-Open-Semifinale 2018 ein Match, an das wir uns beide immer erinnern werden. Das wird morgen das erste Match seit dem Semifinale vor vier Jahren", meinte Thiem bei einer Pressekonferenz in Genf.

Thiem weilt seit Freitag in Genf. "Es ist hier ein bisschen höher gelegen, aber alles ist gut gelaufen und ich bin bereit für morgen." Es werde nach wie vor von Woche zu Woche besser. "Aber ich jage immer noch nach dem ersten Sieg. Es kommt mir aber immer in den Sinn, dass ich erst seit ca. zwei Monaten ohne Schmerzen trainieren kann. Das ist nicht so viel Zeit, um die zehn Monate aufzuholen, die ich vermisst habe", erklärte der US-Open-Sieger von 2020.

