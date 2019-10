"Ich werde Linz nie vergessen"

"Coco, es geht nicht, dass du in einem Turnier zweimal verlierst." Das waren die Worte, die Corey Gauff am vergangenen Dienstag an seine erst 15-jährige Tochter Coco richtete, nachdem sie beim Upper Austria Ladies 2019 in Linz doch noch in den Hauptbewerb gerutscht war.

Das "Wunderkind" folgte artig und ließ dem Scheitern in der Qualifikation eine imposante Siegesserie als "Lucky Loser" folgen. Auch im Finale war die neue Nummer 71 der Welt nicht zu stoppen. Coco schlug die French-Open-Triumphatorin von 2017, Jelena Ostapenko (Lat), in exakt 100 Minuten 6:3, 1:6, 6:2 und krönte sich zur jüngsten WTA-Turnier-Gewinnerin seit 15 Jahren.

Der Erfolg wurde Gauff nicht nur mit einer feinen Trophäe, einer Linzer Torte, einem Dirndl ("Ich mag das, hoffentlich passt es mir") und Glückwunsch-Nachrichten ("Mein Handy vibriert die ganze Zeit") versüßt, sondern auch mit einem Preisgeldscheck über 38.938,69 Euro.

Ein Auto wird sich Coco jetzt nicht leisten, sie hat ja noch keinen Führerschein, aber die eine oder andere Idee. "Meine Mama (Candi, Anm.) feiert im November Geburtstag. Weihnachten steht auch vor der Tür. Und Halloween. Da besorge ich ein nettes Kostüm. Ich verrate aber nicht welches. Im Vorjahr wurde das schönste von der Tennis Association WTA gekürt, da war ich Dritte. Diesmal möchte ich gewinnen."

Coco will immer die Nummer eins sein. Aus ihrem Ehrgeiz macht sie kein Geheimnis. Während sie in Linz zwischen den Matches für Schulprüfungen, die sie online ablegt, "streberte", ließ sie in einem Nebensatz fallen, dass sie auch Französisch lernen möchte. "Damit ich mich bei den Fans in deren Muttersprache bedanken kann, wenn ich einmal die French Open gewinne", sagte sie. Die junge Dame ist absolut wissbegierig und fest entschlossen, ihre College-Ausbildung abzuschließen. "Bei mir wird es vielleicht ein bisschen länger als bei anderen dauern, aber das ist ein Muss."

Mit ihrer sympathischen und unbekümmerten Art erobert Gauff die Herzen des Publikums. "Ich werde Linz nie vergessen, das ist meine kleine Glücksstadt. Es wurden hier immer mehr Leute, die mich unterstützt haben. Am Ende mussten viele sogar stehen, damit sie mich sehen konnten. Ich schätze das sehr", betonte Coco, die ankündigte, wieder nach Oberösterreich kommen zu wollen.

Das "Griss" um den Jungstar wird jedenfalls immer größer, detto die Zahl der Schulterklopfer. Das weiß auch Gauff, die nicht daran denkt, den Boden unter den Füßen zu verlieren. "Ich weiß, dass es härter wird und dass du auf einmal ganz viele Freunde hast. Aber der Schlüssel ist: ,Bleib einfach du selbst.‘ Daran halte ich mich." Auch diese Woche in Luxemburg: "Ich gebe wieder 100 Prozent."

Mehr über Cori "Coco" Gauff

Barbara Haas verlor erst im Doppel-Finale

Barbara Haas klettert in der Doppel-Weltrangliste von Position 472 auf 326. Diesen Riesensatz hat sich die 23-Jährige aus Weyer mit ihrem beherzten Auftritt beim Upper Austria Ladies 2019 in Linz auch redlich verdient. Der Erfolgslauf an der Seite der Schweizerin Xenia Knoll, mit der sie zuvor noch nie zusammengespielt hatte, endete erst im Finale. Das Duo musste sich den Masters-Teilnehmerinnen Katerina Siniaková/Barbora Krejciková (Cze) 4:6, 3:6 geschlagen geben.

„Es ist etwas Besonderes, meine erste WTA-Trophäe (Plakette, Anm.) in Linz in Händen zu halten. Ich nehme sehr viel mit – auch für das Einzel. Ich hoffe, dass mir die Erfahrung, die ich gesammelt habe, bei den nächsten größeren Einsätzen hilft“, sagte Haas, die für die Luxemburg-Quali absagen musste. Das wäre sich zeitlich nicht ausgegangen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Upper Austria Ladies Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at