Hitze-Alarm: Spiele bei Australian Open unterbrochen

Auf allen nicht überdachten Plätzen im Melbourne Park wurde das Tennisspielen und Trainieren gegen 14.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MEZ) ausgesetzt, nachdem die Stufe 5 der sogenannten "Hitze-Stress-Skala" erreicht worden war. In den drei überdachten Stadien Rod Laver Arena, Margaret Court Arena und John Cain Arena konnte der Spielbetrieb fortgesetzt werden.

Unter den unterbrochenen Spielen war das Match der Vorarlbergerin Julia Grabher gegen die als Nummer 16 gesetzte Estin Anett Kontaveit. Die Partie wurde nach zehn Minuten vorerst nicht weitergespielt, war wegen großer Hitze für rund drei Stunden beim Stand von 1:1 unterbrochen worden. Schlussendlich hat Grabher ihr Debüt bei einem Tennis-Grand-Slam verloren. Die 26-Jährige unterlag 4:6,3:6. Da davor auch Dominic Thiem ausgeschieden war, ist Österreich in den Einzelbewerben nicht mehr vertreten.

In die Berechnung der "Hitze-Stress-Skala" fließen vier Klimafaktoren ein: Lufttemperatur, Strahlungswärme, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Diese Werte werden in Echtzeit an fünf Positionen auf der gesamten Anlage gemessen. Die Skala reicht von 1 (gemäßigte Spielbedingungen) bis 5 (Unterbrechung des Spiels).

