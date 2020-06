Grünes Licht für die Tennisturniere in Kitzbühel und Linz

Der Hauptbewerb beginnt am 8. September, womit es zur Kollision mit den US Open kommt. Das Hartplatz-Grand-Slam-Turnier ist zu dieser Zeit in der zweiten und entscheidenden Woche. "Wir freuen uns riesig, dass sich unsere Bemühungen bezahlt gemacht haben", sagten die Generali-Open-Veranstalter Herbert Günther und Markus Bodner. Kitzbühel stellt den Auftakt einer europäischen Sandplatz-Tour dar, auch in Madrid, Rom und bei den French Open in Roland Garros (27. September bis 11. Oktober) soll es um den Siegerpokal gehen.

"Wir stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Eventuell werden im September schon mehr als 1250 Besucher möglich sein", sagte Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Noch in der Warteposition befindet man sich in Wien. Die Erste Bank Open sind von 24. Oktober bis 1. November in der Wiener Stadthalle geplant. Der Startschuss nach der Corona-Pause fällt am 14. August in Washington. Die Weltrangliste ist seit 16. März eingefroren.

Entscheidung Mitte Juli

Die Damen-Tour (WTA) nimmt am 3. August in Palermo ihren Spielbetrieb auf. Das Upper Austria Ladies Linz wird heuer stattfinden – allerdings noch ohne fixes Datum. Bisher war die Durchführung von 11. bis 18. Oktober geplant. "Ich erfahre definitiv Mitte Juli, ob unser 30-Jahr-Jubiläum zum ursprünglichen Termin oder ab 26. Oktober stattfindet", erklärte Turnierdirektorin Sandra Reichel. "Als Berufsoptimistin bin ich überzeugt davon, dass sich die Corona-Situation bis Oktober so weit beruhigen wird, dass wir auch Zuschauer begrüßen dürfen."

Dominic Thiem war gestern bei der Austrian Pro Series in der Südstadt im Einsatz. Er schlug Lukas Neumayer 6:1, 6:4. Dennis Novak deklassierte Alexander Erler 6:0, 6:0.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.