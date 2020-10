Frühschicht: Thiem will Ruud heute müde spielen

Die ersten zwei Hürden sind souverän genommen und es waren mit den zwei früheren Top-Ten-Spielern Marin Cilic (Kro) und Jack Sock (USA) keine leichten. Nun wartet auf US-Open-Gewinner Dominic Thiem bei den French Open in der heutigen Frühschicht (11 Uhr, live auf ORF 1) im größten Stadion, dem Court Philippe-Chatrier, mit Casper Ruud der dritte Gegner.

Und auch der junge 21-jährige Norweger wird bestimmt ein harter Brocken. Davon zeugt der heurige Erfolgslauf mit erstem ATP-Titel in Buenos Aires, Finale in Santiago de Chile und zuletzt vor Paris im Semifinale von Rom und Hamburg. Ruud ist als aktuelle Nummer 25 der Welt der bestplatzierte norwegische Spieler in der ATP-Geschichte und übertraf die bisherige Rekordmarke seines Vaters Christian Ruud (39). "Er ist sehr talentiert und kann weit nach oben kommen", sagt Eurosport-Experte Boris Becker über den 21-Jährigen.

Sand ist der Lieblingsbelag des Mannes aus Oslo, der die Ballwechsel vor allem mit seinem Vorhand-Topspin zu dominieren versucht. Thiem kennt diesen aber bereits gut. Bei seinem Einladungsturnier Anfang Juli in Kitzbühel behielt er im bislang einzigen Duell der beiden mit 7:5, 7:6 (4) die Oberhand.

Dass der Norweger zuletzt viel auf dem Platz stand, könnte ebenfalls für Österreichs Tennis-Star sprechen. "Vielleicht ist er schon ein bisserl müde", glaubt Thiem, der sich selbst noch keine Erschöpfung attestiert. "Ich glaube, all die Anspannung und der Fokus auf Roland Garros verstecken diese Müdigkeit." Für den 27-jährigen Weltranglisten-Dritten geht es um sein insgesamt schon 14. Achtelfinale bei einem Major – und einen möglichen Schlager gegen Triple-Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka.

Besonders eilig hatte es in Roland Garros bisher der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. Er gab gestern gegen den Litauer Ricardas Berankis nur fünf Games ab und war beim 6:1, 6:2, 6:2 kaum gefordert. Um das Achtelfinale geht es für den 33-Jährigen morgen gegen Lucky-Loser Daniel Elahi Galan, der Kolumbianer besiegte Tennys Sandgren (USA) ebenfalls glatt in drei Sätzen. Djokovic ist sportlich heuer noch unbesiegt, nur die Disqualifikation bei den US Open hinterlässt einen Makel in seiner fast perfekten Jahresbilanz.

Pliskova bereits gescheitert

Die in Paris als Nummer zwei eingestufte Tschechin Karolina Pliskova hat sich gestern schon in der zweiten Runde verabschiedet. Die 28-Jährige, 2014 auch Gewinnerin des WTA-Turniers von Linz, unterlag der Lettin Jelena Ostapenko in 69 Minuten 4:6, 2:6. Ostapenko ist ihrerseits die French-Open-Siegerin von 2017, die ungesetzte 23-Jährige rangiert aktuell nur auf Weltranglistenposition 43.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.