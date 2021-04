"Endspiel" für HC Linz

Verlieren verboten, heißt es für die Handballer des HC Linz AG im heutigen Heimspiel gegen Bärnbach/Köflach (18.30 Uhr live auf laola1.tv). Sollte es nämlich die sechste Liga-Niederlage in Folge setzen, würde der Rückstand des Schlusslichts auf das rettende Ufer auf sechs Punkte anwachsen, womit bei vier noch ausständigen Spielen das Abstiegs-Play-off allmählich traurige Gewissheit werden würde.

Um sich bestmöglich auf die Gegebenheiten in der TipsArena – die Kleinmünchner Halle ist wegen Sanierung gesperrt – einzustellen, trainierte die Truppe von Trainer Milan Vunjak in den vergangenen Tagen bereits zweimal auf der Gugl. "Wir werden in der Deckung sehr diszipliniert und konzentriert spielen müssen, um ihren Topwerfer Milos Djurdjevic in den Griff zu bekommen", kennt Vunjak das Rezept. Der Slowene ist der Schlüsselspieler bei den Steirern, mit 151 hat er ligaweit die meisten Saisontore erzielt. Nicht gebessert haben sich Vunjaks personelle Sorgen. Bei den Linzern fehlen weiterhin mehrere Spieler verletzungsbedingt oder leiden an Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen. Für Ausreden habe man jedoch keine Zeit mehr. Vunjak: "Wir wollen auf jeden Fall das Spielfeld mit erhobenem Kopf verlassen."

