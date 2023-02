Ein Länderspiel in Kleinmünchen

Die Equipe um Kiel-Star und Kapitän Mykola Bilyk wird am Samstag, 11. März (20.25 Uhr, ORF Sport+), in der EM-Qualifikation in der Sportmittelschule Kleinmünchen auf die Ukraine treffen. "Seit mehr als einem Jahrzehnt gab es kein Länderspiel mehr in Linz, die Vorfreude ist groß", sagt HC-Linz-Präsident Bernhard Ditachmair. Zuletzt spielte eine rot-weiß-rote Auswahl am 31. Oktober 2012 in der TipsArena gegen Bosnien-Herzegowina (35:24). Für den HC Linz AG geht es im Meisterschaftsbetrieb morgen (19 Uhr) in Bregenz weiter. Es ist die Chance zur Revanche für die knappe Heimniederlage gegen die Vorarlberger im Cup. "Wir haben uns dort schon bewiesen", sagt Coach Milan Vunjak.

