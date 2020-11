Dieses Teamwork war die erste Wahl

Die erste Etappe der oberösterreichischen Sportlerwahl, welche die OÖNachrichten gemeinsam mit dem Land Oberösterreich durchführen, ist im Ziel. Eine Seilschaft war nicht zu stoppen: Leichtathletin Verena Preiner, Fechter Josef Mahringer sowie die Volleyballerinnen der Steelvolleys Linz-Steg sammelten gemeinsam rund 40.000 Stimmen. Ein Ergebnis, das heuer unschlagbar war.

"Das freut mich sehr", sagte Preiner. "Schließlich war es ein eigenartiges Jahr ohne Großevents." Mahringer erfuhr in seinem "Trainingsexil" im ungarischen Szekesfehervar von seiner Titelverteidigung im Publikumsvoting. Der 23-Jährige kann sich bei der Stimmenjagd auf ein breites Team, angeführt von Mama Petra, verlassen. Für den Degenspezialisten ist sein Etappensieg ein willkommenes Erfolgserlebnis.

Verena Preiner Bild: Iby/OÖN

Den Weltmeister geschlagen

Wie viele andere Spitzensportler sitzt auch Mahringer coronabedingt wettkampftechnisch derzeit auf dem Trockenen. Vor dem Lockdown im Frühjahr hatte der Waldinger bei einem Weltcup in Budapest sogar den amtierenden Weltmeister ausgestochen. "Das hat mich unglaublich motiviert. Insofern ist es voll schade, dass es momentan keine Weltcups gibt, weil ich mich so gut fühle", so Mahringer, der hofft, Ende Jänner wieder international auftreten zu können. Auch für die Steelvolleys ist das Gefühl, die Publikumswahl zu gewinnen, nicht neu. Bereits im Vorjahr war das der Steg-Truppe gelungen, die heuer mit dem Cup-Titel glänzte. Auf gutem Weg zu einer Titelverteidigung in der Meisterschaft, hatte ihnen der erste Lockdown einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Josef Mahringer Bild: privat

"Für uns wäre ein gutes Abschneiden bei der Wahl der verdiente Lohn für die harte Arbeit, die unsere Spielerinnen während des ganzen Jahres leisten", sagte Steg-Manager Andreas Andretsch. Für seine Steelvolleys kommt diese Extraportion Selbstvertrauen gerade recht, geht es doch heute zuhause gegen Spitzenreiter Graz (19 Uhr) um die Rückeroberung der Tabellenführung.

Experten haben das letzte Wort

Die jeweils besten zehn jeder Kategorie ziehen in das Finale ein. Eine Jury mit Vertretern der Fach- und Dachverbände, des Sportlandes OÖ, des ORF OÖ und der OÖNachrichten stimmen gemeinsam mit den ehemaligen Preisträgern Theresia Kiesl, Christoph Etzlstorfer, Hannes Trinkl und Andreas Goldberger über die Reihung der Finalisten ab. Das Publikumsergebnis zählt dabei wie zwei Expertenstimmen. Das Endergebnis wird in der OÖN-Ausgabe am 28. November präsentiert.

