Davis-Cup im Liveticker: Österreich gegen Deutschland

Am Sonntag bei Österreichs zweitem Gruppenspiel (16 Uhr/hier im Liveticker) gegen Deutschland sind es vor allem historische Erinnerungen, die das Duell befeuern. "Das ist immer etwas ganz Besonderes", sagt etwa ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. Der heimische Rekord-Davis-Cup-Spieler war beim bislang letzten Aufeinandertreffen 2009 in Garmisch-Partenkirchen mit von der Partie. Das Spiel ging damals 2:3 verloren. In der ewigen Bilanz führen die Deutschen klar mit 5:0.

Österreich geht diesmal wieder als Außenseiter in die Partie. Die Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP-Nummer 51), Dominik Koepfer (54) und Peter Gojowczyk (85) sind in der Weltrangliste besser platziert, auch das Fernbleiben von Olympiasieger Alexander Zverev, der letzten Sonntag die ATP Finals gewann, tut da wenig zur Sache.

Der Liveticker, zu Verfügung gestellt von tennis.net, zum Nachlesen: