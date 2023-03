Das große Ziel ist Paris

1010 Aktive (darunter 50 Österreicher) aus 55 Nationen in allen Gewichts- und Altersklassen machen die Austrian Open im Taekwondo am Wochenende in der Innsbrucker Olympiahalle zu einem nationalen Großereignis der Kategorie G1, bei dem Weltranglistenpunkte auf dem Spiel stehen. Letztere hat auch Marlene Jahl (+73 kg) vom Askö Taekwondo Kirchdorf, die als Titelverteidigerin antritt, im Visier.

"Vor einem Jahr hat in Tirol mein Weg in Richtung Paris begonnen, dieser Sieg wird mir ewig in Erinnerung bleiben", sagte die 27-jährige Traunerin, für die mit einem Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Frankreich ein Traum in Erfüllung gehen würde. Diesem ordnet die ehrgeizige Athletin alles unter – auch ihr Medizinstudium.

"Ich wollte wie ein Profi trainieren, was mir als Heeressportlerin jetzt auch möglich ist", erläuterte Jahl, die 2022 als erste rot-weiß-rote Sportlerin seit 17 Jahren eine Taekwondo-WM-Medaille (Bronze) gewonnen hatte. Heuer gewann sie die Slovenia Open, Saison-Höhepunkt sind die European Games in Polen (23. bis 26. Juni).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos