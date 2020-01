Basketball: Kapfenberg feierte 70:56-Sieg in Oberwart

Die Oberösterreicher mussten sich am Samstag zum Auftakt der Platzierungsrunde in der Basketball-Superliga (BSL) bei den Flyers Wels mit 85:92 (40:52) geschlagen geben. Gmunden hatte zuletzt überraschend das Cup Final Four verpasst. Siege gab es hingegen für die anderen Favoriten Kapfenberg und Klosterneuburg.

In Oberwart war Meister Kapfenberg zunächst klar überlegen und gewann den ersten Spielabschnitt mit 18:6. Die Hausherren schafften dann zwar im zweiten Viertel den Ausgleich und zum 22:21 ein einziges Mal die Führung, doch danach dominierten die Bulls. Am Ende feierten die Gäste einen 70:56-(32:27)-Erfolg.

In St. Pölten wurden die Klosterneuburg Dukes ihrer Favoritenrolle gegen Aufsteiger St. Pölten gerecht und siegten sicher mit 89:73 (47:40). Es war der dritte Sieg der Dukes im dritten NÖ-Saison-Derby. Die Dukes übernahmen damit nach der Punkteteilung auch die Führung in der Platzierungsrunde der Top 6 aus dem Grunddurchgang.