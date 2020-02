Kansas City Chiefs krönten sich nach Aufholjagd zum Super-Bowl-Sieger

Die Chiefs krönten sich damit zum zweiten Mal nach 1970 zum Super-Bowl-Champion.

Der 54. Super Bowl war lange Zeit eine ausgeglichene Angelegenheit. In der ersten Halbzeit konnten vor allem die Defensiv-Abteilungen überzeugen. Die ersten Punkte gingen auf das Konto San Franciscos: Kicker Robbie Gould brachte die 49ers mit 3:0 in Führung. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes erzielte kurz vor Ende des ersten Viertels den ersten Touchdown des Spiels, indem er selbst in die Endzone lief. Nach einer Interception von 49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo konnten die Chiefs ihren Vorsprung durch ein Field Goal auf 10:3 ausbauen. San Francisco kämpfte sich zurück und Garoppolo schloss einen Angriff mit einem Touchdown-Pass auf Fullback Kyle Juszczyk ab. Mit dem ausgeglichenen Ergebnis von 10:10 ging es in die Halbzeit, in der Shakira und Jennifer Lopez eine vor allem optisch spektakuläre Halftime-Show ablieferten.

In der zweiten Halbzeit legte San Francisco abermals vor und ging durch ein Field Goal in Führung, dann ließ die Defensive der 49ers ihre Muskeln spielen. Linebacker Fred Warner fing einen Pass von Mahomes ab, auf der anderen Seite schloss Runningback Raheem Mostert zum Touchdown ab. So lagen die 49ers zu Beginn des letzten Viertels mit 20:10 in Führung. Doch dann drehte Kansas City so richtig auf. Mahomes brachte seine Chiefs mit zwei Touchdown-Pässen mit 24:20 in Front. Den 49ers blieb noch eine allerletzte Chance, das Spiel mit einem Touchdown zu gewinnen, doch Kansas City ließ keine Punkte mehr zu, Runningback Damien Williams setzte mit einem Touchdown-Lauf den Schlusspunkt zum 31:20.

Patrick Mahomes wurde zum MVP, zum wertvollsten Spieler im Super Bowl, gewählt. In der vergangenen Spielzeit war der 24-Jährige bereits zum wertvollsten Spieler der Saison gekürt worden. Damit ist er der jüngste Profi der NFL-Geschichte, der beide Trophäen gewonnen hat.

Mehr in Kürze!

