Filzmaiers Analysen werden keinen ins Schwitzen bringen

"Atemlos" – so heißt ein Buch mit dem Autor und Politikwissenschafter Peter Filzmaier auch auf sportlichem Themenfeld Kompetenz bewiesen hat. Der Politik-Erklärer der Nation wird das erneut beim Oberbank-Linz-Donau-Marathon am 24. Oktober unter Beweis stellen. Nicht als Läufer, sondern als ORF-Gast-Kommentator bei der Live-Übertragung (von 9.30 bis 12.30 Uhr auf ORF Sport +). Mit Christian Pflügl wird neben Filzmaier auch ein ehemaliger Klasse-Läufer, ORF-Mann Thomas Hölzl, als Kommentator unterstützen.

"Es war ein großer Traum von mir, einmal Sportreporter zu sein", sagt Filzmaier, der selbst früher ein begeisterter Läufer war (Halbmarathon-Bestzeit 1:12 Stunden). Der 54-Jährige war schon vor einem Jahr als Referent für eine Marathon-Kick-off-Veranstaltung in Linz vorgesehen, die dann aufgrund der Corona-Pandemie nicht zustande gekommen ist. Im Jahr nach der Absage hat er sich selbst als Co-Kommentator ins Spiel gebracht. Erfahrungen als Sportreporter hat er bereits im Sommer gesammelt, als Filzmaier im EURO-Magazin des ORF auf Ballhöhe war und den Lauf der Dinge analysierte. Das wird er am 24. Oktober nun auch in Linz machen. Im Gegensatz zu seinen politischen Analysen werden seine Kommentare wohl beim Oberbank-Marathon niemanden ins Schwitzen bringen.