Deutschlands Marathon-Star kommt nach Linz

"Wir bleiben in Bewegung" lautet das Motto für den 21. Oberbank Linz Donau Marathon, der – nach zweimaliger Austragung in der Herbstsaison – 2023 nun wieder an seinen angestammten Platz im Frühjahr zurückkehrt. Traditionell eingeläutet wird die Linzer Marathon-Saison mit dem Kick-off nächste Woche Donnerstag (ab 18.30 Uhr) im Oberbank Donau-Forum. Mit dem amtierenden Marathon-Europameister Richard Ringer konnte diesmal der aktuelle Topstar der deutschsprachigen Laufszene gewonnen werden.

Der Mann aus Überlingen am Bodensee weiß genau, worauf es beim Training für eine Ausnahmeaufgabe wie eine Marathon-Teilnahme ankommt: "Auch ich habe einmal klein angefangen. Mit geplantem Training und Ehrgeiz habe ich es dann bis zum Europameister geschafft. Ich würde gerne dem Laufpublikum in Linz einen Einblick in mein Training geben, sodass sie top vorbereitet an den Start gehen und ihre Bestleistungen angreifen können."

Sommermärchen in München

Das atemberaubende Finale des EM-Marathons 2022 in München war dabei einer der emotionalen Höhepunkte des Großereignisses. Ringer, 500 Meter vor dem Ziel vor zehntausenden Zuschauern entlang der Strecke noch an dritter Stelle liegend, überholte da zuerst einen seiner Teamkollegen, zündete dann den Turbo und übersprintete auch den Führenden Maru Teferi aus Israel wenige Meter vor dem Ziel noch zum Sieg. "Die letzten zwölf Kilometer hatte ich brutale Schmerzen. Aber mental ist das eben was ganz anderes, wenn dich tausende nach vorn schreien und klatschen. Ich wollte dem Publikum einfach etwas zurückgeben", erzählt Ringer über die entscheidenden Sekunden bei seinem Sommermärchen.

Er ist dabei kein typischer Leistungssportler. Wenn er sich nicht gerade direkt auf ein Großevent vorbereitet, arbeitet der 33-jährige studierte Betriebswirt als Controller in einem Unternehmen in Friedrichshafen. Sport und Beruf können also durchaus unter einen Hut gebracht werden: "Ich brauche diese berufliche Abwechslung vom Sport auch, um herunterzukommen, egal ob ich erfolgreich war oder nicht. Der Job macht mich vom Kopf her sogar stark. Für mich ist das eine perfekte Kombination."

Das Gespräch mit Ringer suchen in Linz zwei Größen des österreichischen Laufsports. Am "Round Table" diskutieren mit ihm Marathonlegende Gerhard Hartmann sowie der ehemalige Spitzenathlet und heutige sportliche Leiter des Linz Donau Marathons, Günther Weidlinger.

Anmeldungen für das Event (der Eintritt ist frei) mit Marathon-Europameister Richard Ringer am 26. Jänner im Linzer Oberbank Donau-Forum auf www.linzmarathon.at

