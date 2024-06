Gold für Österreich! Victoria Hudson holte Speerwurf-Goldmedaille

Für Österreich war es die zweite Medaille bei diesen Kontinentaltitelkämpfen nach Silber von Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf sowie die 13. für den ÖLV überhaupt. Silber ging an die Serbin Adriana Vilagos (64,42), Bronze an die Norwegerin Marie-Therese Obst (63,50).

Zu für sie als Früh-zu-Bett-Geherin ungewohnt später Stunde hatte Hudson vor Familie, den englischen Großeltern und Freunden versprochen, "geistig und körperlich voll da" zu sein. Nachdem Hudson erst am 22. Mai den von ihr gehaltenen österreichischen Rekord auf 66,06 m verbessert hatte, klang das Minimalziel, den zehnten Platz von der EM 2022 in München zu verbessern, als Understatement. Jedoch war Hudson noch nie zuvor in der Situation, als Topfavoritin bestehen zu müssen.

Und sie meisterte die Prüfung bravourös, gewann das erste ÖLV-Gold bei einer EM seit Ilona Gusenbauer im Hochsprung 1971 in Helsinki, das dritte insgesamt. Hatte Hudson in der Qualifikation als Fünfte mit 60,15 m Kraft gespart, schleuderte sie im Finale gleich im ersten Versuch den 600 Gramm leichten Speer auf an diesem Abend für die anderen unerreichbare 64,62 m.

Slowakin kam bis auf 20 Zentimeter heran

Damit schockte sie die Konkurrentinnen sichtbar, diese kamen erst im dritten Versuch auf Touren und Vilagos bis auf zwanzig Zentimeter an Hudson heran. Hudson ließ eine starke Serie mit 60,35, einem ungültigen Versuch, 61,75 und 62,74 folgen. Beim letzten Wurf stand sie bereits als Europameisterin fest, es wurden nochmals 59,55 m.

Hudson hatte ihre zuvor stärkste Saison im Vorjahr, als sie erst bei den European Games in Chorzow (Polen) die Bronzemedaille gewann und in Budapest bei der WM den fünften Platz folgen ließ. Vorhergegangen war dem zu Jahresbeginn 2023 ein Wechsel zu Trainer Gregor Högler, der Hudson bereits im Juniorinnen-Alter betreut hatte. Högler war selbst Olympiateilnehmer in Sydney 2000 und mit 84,03 m (1999) ist er noch immer heimischer Speerwurf-Rekordhalter. Er meistert den Spagat als Coach von Weißhaidinger und Hudson.

13 ÖLV-Medaillen bei Freiluft-Europameisterschaften

Alle bisherigen 13 österreichischen Medaillengewinne bei Freiluft-Europameisterschaften in der Leichtathletik:

GOLD (3):

1969 Athen: Liese Prokop im Fünfkampf

1971 Helsinki: Ilona Gusenbauer im Hochsprung

2024 Rom: Victoria Hudson im Speerwurf

SILBER (2):

1950 Brüssel: Herma Bauma im Speerwurf

2024 Rom: Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf

BRONZE (8):

1938 Paris: Karl Kotraschek im Dreisprung (startete allerdings offiziell für Deutschland)

1969 Athen: Maria Sykora über 400 m

1990 Split: Hermann Fehringer im Stabhochsprung

1998 Budapest: Stephanie Graf über 800 m

2012 Helsinki: Beate Schrott über 100 m Hürden

2016 Amsterdam: Ivona Dadic im Siebenkampf

2018 Berlin: Lukas Weißhaidinger im Diskuswurf

2018 Berlin: Lemawork Ketema, Peter Herzog, Christian Steinhammer im Marathon-Teambewerb

