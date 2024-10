Lukas Weißhaidinger: "Trainingszentrum in Linz entspricht nicht den höchsten Ansprüchen"

"Am Dienstag beziehe ich meine Wohnung in Wien." Kevin Kamenschak, Oberösterreichs vielleicht größtes Lauftalent, zieht es in die Bundeshauptstadt. Zwar ist die Leichtathletik-Infrastruktur in Wien vergleichsweise überschaubar, doch der zweifache U20-EM-Medaillengewinner hat dort mit Raphael Pallitsch einen neuen Trainer gefunden.