Jetzt hat Verena Mayr gute Karten für Olympia: "Das war ein Schritt in die richtige Richtung"

Verena Mayr kürte sich am Sonntag mit 6196 Punkten zur Siebenkampf-Staatsmeisterin in Götzis vor Ivona Dadic (6115) und Chiara-Belinda Schuler (5822).

Lesen Sie auch: Wie Lukas Weißhaidinger noch den richtigen Dreh für Paris sucht

"Das war sicher ein Schritt in die richtige Richtung", sagte die gebürtige Ebenseerin. Zwar habe bei ihrem ersten Siebenkampf der Saison "noch nicht alles geklappt", aber das dürfe man ohnehin nicht erwarten, so die 29-Jährige, die spätestens jetzt sehr gute Karten für die Olympia-Qualifikation hat.

Zwar dürfte das bei 6480 Punkten liegende Direktlimit außer Reichweite sein, aber die weiteren Startplätze werden über die besten 24 der Weltrangliste vergeben. Dort liegt sie derzeit ausgezeichnet – das Update mitsamt der Götzis-Punkte erscheint morgen Abend.

Mehr zum Thema Leichtathletik Leichtathletik Wenn Frauen-Trikots zu viel zeigen: "Das ist mir auch zu knapp" Knappe Sportoutfits: Gewollt oder nicht – Leichtathletinnen zeigen viel von sich. Wo liegt die Grenze? Wenn Frauen-Trikots zu viel zeigen: "Das ist mir auch zu knapp"

EM ohne Ivona Dadic

Nicht so gut sieht es derweil für Dadic aus: Die EM in Rom wird ohne die gebürtige Welserin stattfinden. Die 30-Jährige plant deshalb, nach der EM in Ratingen (gleicher Status wie Götzis) zu starten. Da das Feld in Deutschland direkt nach der EM etwas schwächer sein dürfte, könnte Dadic dort die für Paris nötigen Bonuspunkte holen.

Schlechte Nachrichten gibt es von Sarah Lagger: Die Athletin der TGW Zehnkampf-Union musste wegen akuter Rückenprobleme in Götzis abbrechen. Die internationale Konkurrenz im Ländle gewannen Anouk Vetter (Ned/6642 – Mayr wurde Gesamt-8.) und Damian Warner (Can/8678).

Mehr zum Thema Leichtathletik Leichtathletik Sarah Lagger wieder verletzt: "Das hat keinen Sinn" Problemstelle Rücken: Siebenkämpferin verpasst Auftakt in Brescia, wo Dadic für die Olympia-Qualifikation anschreiben will Sarah Lagger wieder verletzt: "Das hat keinen Sinn"

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger musste sich bei der Diamond League in Marrakesch nach Magenproblemen mit 64,44 Metern und Platz acht begnügen. Der Sieg ging an Weltrekordler Mykolas Alekna (Ltu/70,70).

In Rehlingen verbesserte sich der Steyrer Tobias Rattinger mit 8:28,44 Minuten über 3000 Meter Hindernis im Quali-Ranking für EM sowie Olympia.

Mehr zum Thema Leichtathletik Wie weit kann man einen Kürbis werfen? Lukas Weißhaidinger fand es heraus TAUFKIRCHEN. Der Innviertler Diskuswerfer ließ das Gemüse fliegen - und zwar so richtig weit. Wie weit kann man einen Kürbis werfen? Lukas Weißhaidinger fand es heraus

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Götzis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.