Vorwärts-Spiel krankte auch gegen Sturm Graz II: 1:3

Sie wollen ja: Alberto Prada hatte in der 32. Minute einen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich gegen Sturm Graz II verwandelt, da nahm sich Joel Dombaxi gar keine Zeit zum Torjubel, sondern holte lieber gleich den Ball aus dem Netz für die Mittelauflage. Aus einem Sieg über die jungen Steirer, der drei Punkte bedeutet und aus der Abstiegszone der zweiten Bundesliga geführt hätte, wurde aber wieder nichts.

Vorwärts verlor das Match wieder am gegnerischen Sechzehner. Günes fabrizierte in der 79. Minute vor dem Strafraum der Gäste einen Fehlpass zu einem fremden Schienbein, setzte nach, hatte Ballpech und schlug dann stinksauer die Arme in die Luft. In der Zwischenzeit war Mohammed Fuseini der Restabwehr entwischt und hob den Ball über Goalie Florian Eres zum 1:2 ins Tor. Das 1:3 in der 90. Minute, mit dem Christoph Lang den Sack für die Jungschwarzen aus Graz zumachte, war eine Kopie. Wieder hatte sich ein Angriff der Steyrer an der Strafraumgrenze festgelaufen, der Konter klappte dann wie eine Mausefalle zu. Die Analyse von Trainer Daniel Madlener klang vielleicht nach Durchhalteparole und Schönrederei. Allein, sie stimmte: "Trotz allem waren wir bis zum 1:2 gut im Spiel. Es fehlt einfach ein wenig, um ein Spiel über 90 Minuten konstant zu Ende zu spielen." Tatsächlich fehlt nur das Alzerl, das bissl, nur ein Quäntchen zum Erfolg. Alem Pasic hätte zum Beispiel zweimal den Ball etwas besser treffen können und wäre torgefährlich geworden. Aber so hatte Vorwärts auch Pech: Dragan Marceta, der für den verletzten Abwehrchef Prada eingewechselt wurde, musste selbst lädiert 28 Minuten später schon wieder vom Platz.