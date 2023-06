Die OÖN hatten bereits darüber berichtet, nach der gestrigen Vorstandssitzung war es Gewissheit: Zweitliga-Absteiger SK Vorwärts Steyr trennt sich von Trainer Daniel Madlener. Ein Nachfolger, der mit den Rotweißen den Neustart in der Regionalliga wagt, soll bald feststehen: „Ich will die Trainerfrage im Idealfall noch in dieser Woche klären“, sagt Sportchef Gerald Perzy.

Auf den 55-Jährigen kommt in den kommenden Wochen generell viel Arbeit zu: Die vergangenen Jahre in der zweiten Liga haben das Budget nicht nur ausgereizt, sondern überschritten. So wird auch von dieser Saison ein ähnliches Minus wie im Vorjahr (negatives Jahresergebnis von 496.000 Euro) übrigbleiben. Perzy: „Finanziell drückt der Schuh.“

Der Gürtel muss deutlich enger geschnallt werden - das Budget soll 20 bis 30 Prozent gekürzt werden. Auch die geplanten Bauprojekte, wie ein neuer VIP-Klub, werden vorerst auf Eis gelegt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

