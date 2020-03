Unterhaus: Es soll eine einheitliche Regelung geben

Am Wochenende finden die nächsten Partien der Regionalliga und der OÖ-Liga statt. Ab nächster Woche stehen dann auch die Partien von der Landesliga bis zur 2. Klasse auf dem Programm. Laut des gestrigen Erlasses dürften Sportveranstaltungen mit weniger als 500 Personen durchgeführt werden. Zuständig für die Einhaltung der Anforderungen sind die Bezirkshauptmannschaften. Allerdings soll es heute einen Beschluss der neun Landespräsidenten geben, in dem man ein einheitliches Vorgehen in allen neun Bundesländern festlegt.

