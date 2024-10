Trainerinnenfortbildung: "Stehen vielen Männern um nichts nach"

Oberösterreich suchte die nächsten Trainerinnen – mit der ersten Trainerfortbildung für Frauen ging der OÖ Fußballverband erneut in die Offensive. Zehn Teilnehmerinnen waren beim neuen Verbandsangebot dabei – viele von ihnen kamen aus dem Kinderbereich.

Speziell der Aufbau eines Trainings in Theorie und Praxis, die dazugehörigen Inhalte und methodische Herangehensweisen standen im Fokus. "Es war unser Ziel, den Teilnehmerinnen das Werkzeug für die ersten Schritte als Trainerinnen an die Hand zu geben und sie für eine weitere und dauerhafte Tätigkeit im Fußball zu motivieren", sagt Verbandsdirektor Raphael Koch, der gleichzeitig auch mit einem Vorurteil aufräumt: "Ich bin der Meinung, dass sich Frauen im Fußball oft unter Wert verkaufen. Bei der Trainerinnenfortbildung waren einige motivierte und talentierte Trainerinnen dabei, die vielen Männern um nichts nachstehen."

Zweiter "Ladies Talk"

Die Trainerinnenfortbildung ist aber nicht das einzige Angebot des OÖFV, um mehr Frauen für den Fußball zu begeistern: Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird in Kooperation mit der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 am 18. Oktober (17.30 Uhr) in Gmunden der zweite "Ladies Talk" stattfinden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung in Gmunden steht ein Impulsvortrag zum Thema "Führungskompetenzen im Fußball" von Tobias Bracht vom Internationalen Fußball Institut.

Die Vereinscoaching-Veranstaltung, die zudem vom Frauenreferat des Landes Oberösterreich und dem Magazin "Welt der Frauen" unterstützt wird, soll vor allem jene ansprechen, die noch keine Funktion im Fußball ausüben oder sich künftig engagieren möchten. "Unser Ziel ist es, dass Frauen im Fußball in verschiedensten Rollen eine Heimat finden und dabei konkret bis Ende 2026 die Zahl der weiblichen Funktionärinnen um 25 Prozent gehoben wird", erklärt OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer. Dabei ist man aktuell im Plan: Waren es im Vorjahr 358 Funktionärinnen, sind es mittlerweile 392.

Hier können Sie sich für den zweiten "Ladies Talk" anmelden: reglist24.com/ladies_talk_18102024

