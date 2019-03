Probleme vor dem Start

LINZ. Gleich zum Auftakt der Frühjahrssaison in der Fußball-OÖ-Liga geht es heiß zur Sache: Herbstmeister Wallern startet bei Weißkirchen, beinhart wird aber vor allem der Kampf um den Klassenerhalt.

Eines eint fast alle Klubs: Vor dem ersten Rückrundenspiel gibt es viele Probleme zu bewältigen. "Wir haben zwei Gesperrte und müssen wohl noch vier verletzte Spieler vorgeben", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek. Trotzdem wollen die Trattnachtaler Platz eins halten.

Lokal-Rivale Grieskirchen startet heute in Micheldorf. Auch wenn das Team von Trainer Christian Heinle bei der Generalprobe einen überraschenden 4:0-Erfolg gegen Regionalligist Stadl-Paura gefeiert hat, sagt der Grieskirchen-Coach: "In der Liga erwarten uns andere Spiele." Sein Verein hatte mit den Verhältnissen in der Vorbereitung zu kämpfen: "Rasen-Einheiten waren Mangelware." Auftakt-Gegner Micheldorf muss zum Start auf Neo-Stürmer Zivkovic verzichten. Der 33-jährige Kroate wurde in einem Vorbereitungsspiel wegen Beleidigung ausgeschlossen. Ausfälle hat auch Gmunden vor dem Duell gegen St. Martin/M. zu beklagen: Schneider, Matesic, Radicevic und Schmidl fallen aus.

Das Regionalliga-Frühjahr wird mit dem Derby zwischen Vöcklamarkt und FC Wels eröffnet. Bei den Hausruckviertlern sind alle Augen auf das Debüt von Neuzugang Mario Petter gerichtet. (rawa)

