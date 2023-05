OÖ-Ligist Micheldorf findet Zauner-Nachfolger

Nachdem der bisherige Micheldorf-Coach Hubert Zauner den Verein mit Saisonende verlässt, konnte mit Schlierbach-Trainer Falko Feichtl ein neuer Spielleiter verpflichtet werden.

Falko Feichtl ist in Micheldorf kein Unbekannter. Immerhin war er von 2010 bis 2014 als Innenverteidiger beim grün-weißen Traditionsklub aktiv. Nach Stationen in Pettenbach und als Spielertrainer in Schlierbach kommt der 39-Jährige mit Juli wieder an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Mit den Stiftskickern schaffte der aus St. Florian stammende Coach den vielumjubelten Aufstieg in die Landesliga West. Jetzt soll er beim Dino der Liga in Micheldorf junge Talente fördern und den Verein in der LT1 OÖ-Liga halten. „Ich möchte bei der Schlierbacher Fußballfamilie für die schönen Jahre ausdrücklich bedanken. Insbesondere bei der Mannschaft sowie bei der sportlichen Leitung unter Ewald Hollinger und Raphael Watzinger“, sagt Feichtl.

In Micheldorf will der neue Trainer attraktiven Fußball spielen und auch junge Spieler integrieren. Feichtl will im 4-2-3-1 oder 3-4-3 sowie mit Angriffspressing und Konterfußball agieren. „Im Kader sind viele schnelle Spieler, von denen ich Leidenschaft und Einsatz fordere“, so der designierte Micheldorf-Coach.

"Wird neues Feuer entfachen"

Nachdem des bisherige Cheftrainer Hubert Zauner seinen Abgang aus Micheldorf verkündete, war die sportliche Leitung mit Mario Bramberger und Ronald Höllhuber auf der Suche nach einem neuen Coach für die nächste Saison. „Da Falko die grün-weiße Familie bestens kennt und zuletzt äußerst erfolgreich beim Nachbarn aus Schlierbach als Coach (inkl. Meistertitel) aktiv war, war er für den gesamten Vorstand eine Wunschlösung. Er wird aber nicht nur in unserer Kampfmannschaft neues Feuer entfachen. Er wird auch dabei helfen, unsere Nachwuchsabteilung und die Juniors näher an das Niveau der LT1 OÖ-Liga heranzuführen“, sagt Micheldorf-Sportkoordinator Mario Bramberger.

Feichtl startete seine Karriere als Spieler in seinem Heimatort St. Florian. Danach kickte er beim FC Wels, Grün-Weiß Micheldorf, Union Pettenbach sowie bei Union Schlierbach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Micheldorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.