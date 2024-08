OÖ-Liga: Derbyfieber und Revanchegelüste

Wer ist die Nummer eins im Salzkammergut? Vor 1917 Tagen, am 25. Mai 2019, fand das bisher letzte Derby zwischen dem SV Bad Ischl und SV Gmunden in der Fußball-OÖ-Liga statt – heute (19.30) kämpfen die beiden Lokalrivalen erneut um die Vormachtstellung im Salzkammergut.

Für Bad-Ischl-Coach Thomas Heissl wird das Gastspiel in der Traunseestadt eine besondere Begegnung: Der 49-Jährige war bereits drei Mal Trainer bei Gmunden (2003, 2012 bis 2014, 2019 bis 2020). Sein Ex-Klub ist in der höchsten Liga des Bundeslandes indes noch nicht ganz angekommen: Das Team von Trainer Markus Waldl holte in den bisherigen drei Partien erst einen Punkt. "Wir haben ein Jahr fast nur Siege gefeiert, auch daran muss sich die Mannschaft im Kopf erst gewöhnen, dass es in der OÖ-Liga anders abläuft. In der Landesliga hat uns oft eine gute Halbzeit genügt, das geht sich jetzt nicht mehr aus", sagt Gmunden-Coach Waldl.

Neuauflage in der Liga

Auf Revanche ist Bad Leonfelden aus: Am Dienstag verloren die Mühlviertler im Landescup gegen St. Martin/M. 4:5 nach Elfmeterschießen – knapp 70 Stunden später duellieren sich die beiden Teams heute (18) auch in der OÖ-Liga.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger