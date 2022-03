Nullnummer im Ennstal-Derby

Das Duell zwischen Großraming und Reichraming ist in der 2. Klasse Ost nicht nur aufgrund des Derbycharakters eine ganz besondere Begegnung. Am Samstag stand die nächste Auflage des prestigeträchtigen Klassikers aus dem Ennstal auf dem Programm, bei dem am Ende aber niemand über einen Torerfolg jubeln konnte: Das Spiel endete vor 150 Zuschauern mit 0:0.

Richtig gut ist die Gefühlslage aber nur bei den Reichramingern. "Der Start in das Frühjahr mit vier Punkten aus zwei Spielen ist für uns sehr positiv", sagt Reichraming-Trainer Erich Schmidthaler. Für Großraming war das Ergebnis zweitrangig: "Leider hat sich unser Spieler Georg Daurer in der Schlussphase schwer am Knie verletzt", sagt Großramings Sektionsleiter Christian Haider.