Nach Weltreise wieder auf der Trainerbank

Nach dem 3:1 gegen Kammer liegt die Mannschaft von Trainer Lukas Huemer als Tabellenfünfter weiter im oberen Tabellendrittel – und ist auf eigener Anlage in dieser Spielzeit immer noch ungeschlagen. Der Aufsteiger der Vorsaison fixierte im Sommer erst in der Relegation den Klassenerhalt – jetzt ist der Verein aus dem Salzkammergut aber richtig in der fünften Liga angekommen. „Wir haben uns in unserer ersten Saison in der Landesliga relativ schwergetan. Es gab wenige Spiele, in denen wir chancenlos waren, aber wir haben die Resultate nicht eingefahren“, sagt Sektionsleiter Michael Hintenaus. Jetzt ist das anders: „Mit der gesammelten Erfahrung sind wir jetzt fähig, solche Spiele zu entscheiden.“

Ebenfalls großen Anteil am aktuellen Erfolg hat Coach Huemer: Der 31-Jährige übernahm im Sommer seinen Heimatverein – und kehrte praktisch direkt von einer Weltreise auf die Trainerbank zurück. „Im Mai bin ich zurückgekommen, eine Woche später habe ich übernommen“, erzählt Huemer.

Von seiner Reise profitiert er noch heute: „Ich bin mit meiner Freundin in Mexiko gestartet, in Guatemala haben wir einen Spanisch-Kurs absolviert, dann sind wir noch fast ein Monat lang mit dem Rad durch Kolumbien geradelt . Da lernt man schon, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen.“ Genug Zeit, um sich einen idealen Plan für das große Ziel Klassenerhalt zu überlegen: „Wir trauen uns etwas zu, wollen weiter mutigen Fußball spielen. Der Klassenerhalt steht aber über allem.“."

