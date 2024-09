Nach Aufstieg: So geht es den Meisterteams

In der Vorsaison haben sie in den Bezirksligen die Meisterschaften gefeiert – auch in der neuen Spielzeit konnten einige der vier Titelträger den Flow in die höhere Liga mitnehmen. "Im ersten Spiel (Anm.: 0:6 gegen Esternberg) mussten wir aufgrund einiger Ausfälle Lehrgeld bezahlen, aber seitdem sind wir gut unterwegs", sagt Josef Feichtinger, Trainer der SPG Utzenaich/Antiesenhofen nach dem jüngsten 4:3-Sieg bei Schärding. Nachdem die Innviertler in der Vorsaison in der Bezirksliga West triumphierten, liegt man aktuell auf Platz acht (12 Punkte) in der Landesliga West. Der größte Unterschied? "Jedes Team hat Kicker in den Reihen, die Spiele alleine entscheiden können." Sein Team besticht indes eher im Kollektiv: "Ich habe schon in meinen vielen Jahren in Gurten gesehen, was mit einem tollen Teamgeist möglich ist. Hier ist es ähnlich."

Auch Bezirksliga-Süd-Champion Neuhofen ist trotz des 0:2 im Derby gegen Andorf mit den ersten Auftritten in der neuen Liga zufrieden: "Die Qualität ist natürlich höher, wir müssen immer am Punkt da sein, um etwas mitnehmen zu können", sagt Neuhofen-Trainer Thomas Reifeltshammer. Zudem musste sich das Team auch an ein neues Trainergesicht gewöhnen: Neben Reifeltshammer ist dessen langjähriger Ex-Ried-Kollege Marcel Ziegl neu im Betreuerteam. "Die Burschen hatten mit Heinz Etzlinger jahrelang jetzt einen anderen Trainer, auch das ist eine Umstellung."

"Sind gut angekommen"

Mit Michael Aichinger setzt Bezirksliga-Ost-Meister Eferding seit Sommer ebenfalls auf einen neuen Trainer. "Die Landesliga Ost ist eine spielerisch gute Liga, in der wir uns ganz wohlfühlen, weil wir spielerisch selbst ein gutes Team haben." Die Ergebnisse unterstreichen das: Trotz 0:1 bei der Admira hält Eferding bereits bei zehn Punkten.

Zwei Zähler weniger am Konto hat Bezirksliga-Ost-Meister Garsten: "Wir sind gut in der Liga angekommen, aber von der Punkteausbeute haben wir uns ein bisschen unter dem Wert geschlagen", sagt Garsten-Trainer Alexander Ibser. Beachtlich: Sein Team setzt auch eine Etage höher hauptsächlich auf Kicker, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden. Am Samstag gab es einen 3:0-Erfolg gegen Schwertberg.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

