Ort des Trostes für trauernde Eltern

Eine neue Gedenkstätte für Sternenkinder wurde am vergangenen Samstag wurde auf dem Gemeindenfriedhof in St. Georgen an der Gusen mit einer stimmungsvollen Feier eröffnet. Die einfühlsam gestaltete Anlage bietet Betroffenen aus der Pfarre – zu der auch Luftenberg und Langenstein gehören – einen besonderen Ort der Trauer und des Trostes. Als Sternenkind werden verstorbene Kinder bezeichnet, die vor, während oder bald nach ihrer Geburt gestorben sind.

Pfarrer Moses Chukwujekwu segnete den neuen Gedenkort im Beisein von Bürgermeister Andreas Derntl, Pfarr- und Gemeindevertretern sowie betroffenen Frauen, Paaren und Familien. Der Platz lädt dazu ein, ein Licht anzuzünden, ein Gebet zu sprechen oder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ähnliche Verluste erlebt haben. Dieser Austausch soll helfen, den Schmerz zu teilen und neue Kraft zu schöpfen.

Die Gedenkstätte entstand durch die enge Zusammenarbeit der drei Gemeinden mit dem Pfarrteam und dem Engagement vieler Menschen. So wurde ein warmer und intimer Ort geschaffen, der es ermöglicht, das Erlebte zu verarbeiten, mit Gottvertrauen nach vorne zu blicken und gleichzeitig die Erinnerung an die Sternenkinder zu bewahren

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper