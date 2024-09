Nach acht Runden: Erster Trainerwechsel in der OÖ-Liga

OÖ-Ligist SPG Pregarten hat nach dem enttäuschenden Saisonstart mit drei Punkten aus acht Spielen reagiert und nach einem persönlichen Gespräch mit Dominik und Rainer Nimmervoll die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

"Ein bitterer Moment für die Verantwortlichen des Klubs, haben doch die beiden den Klassenerhalt geschafft und in punkto Professionalität und Menschlichkeit im Umgang mit Spielern und Funktionären, neue Maßstäbe im Klub gesetzt. Das gesamte Managementteam der SPG bedankt sich für den Einsatz und wünscht den beiden alles Gute", heißt es in einer Vereinsaussendung.

Nachfolger steht bereits fest

Vorerst bis zum Saisonende übernimmt Robert Lenz die Position des Cheftrainers. Der 39-jährige Deutsche leitet bereits am heutigen Dienstag sein erstes Training. Sein Pflichtspieldebüt für die Mühlviertler gibt er am kommenden Freitag gegen Dietach in der heimischen Kornspitz Arena.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger