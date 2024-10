Mamoser wird neuer Trainer von OÖ-Ligist Gmunden

"Bereits nach den ersten Gesprächen hat sich herauskristallisiert, dass Christoph genau unserem gesuchten Anforderungsprofil entspricht. In seinen neun Jahren als Cheftrainer der Union Mondsee hat er die Mannschaft nicht nur kontinuierlich entwickelt und von der Bezirksliga bis in die Spitzengruppe in der OÖ Liga geführt, sondern auch viele junge, hungrige Spieler gefördert und weiterentwickelt. Er kennt die Liga und hat nach einer einjährigen Auszeit große Lust auf eine neue Herausforderung. Wir freuen uns, dass wir für diese Schlüsselposition unsere absolute Wunschlösung realisieren konnten und sind überzeugt, mit ihm wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren", so Günter Laska, Obmann des SV Gmundner Milch.

Als Spieler durchlief der 45-jährige Mondseer sämtliche Jugendmannschaften bis zur Amateurmannschaft des SV Austria Salzburg und kam – vor seiner Rückkehr zur Union Mondsee – 80 Mal in der Regionalliga West zum Einsatz.

Mamoser wird seine Tätigkeit in der kommenden Woche aufnehmen und am Montag das erste Training in der Traunseestadt leiten. Das Trainerteam der Blau-Weißen mit Co-Trainer Stefan Lehner und Torwart-Trainer Simon Winkler bleibt unverändert. Am kommenden Samstag in Dietach wird die Kampfmannschaft ein letzten Mal interimistisch von Stefan Lehner und Sportchef Christoph Brummayer betreut.

