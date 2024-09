Kunstrasen verhinderte einen Totalausfall

Wer geglaubt hatte, dass das Frauen-Fußball-Unterhaus wegen des anhaltenden Starkregens am Wochenende ohne Ausnahme Sendepause haben würde, sah sich getäuscht. Für drei von insgesamt 20 Matches gab es tatsächlich grünes Licht, was den widerstandsfähigen Kunstrasenanlagen in Wallern und Gmunden geschuldet war.

OÖ-Liga: 54 Wasserresistente hatten sich auf den Rängen eingefunden, um Augenzeugen einer kleinen Überraschung zu werden. Die SG Steyr Damen entführten mit einem 2:1-Sieg beim Vizemeister der abgelaufenen Saison, SPG Wallern/Krenglbach, bei dem etwa die ehemalige Blau-Weiß-Bundesligaspielerin Emilia Holzinger an Bord ist, drei Punkte. Vorentscheidend war das 0:2 von Hannah Schausberger unmittelbar nach der Pause (47.). "Wir haben einen guten Job gemacht", freute sich die Torschützin, deren Team mit nur 13 Spielerinnen angereist war.

Landesliga: Ebenfalls in Wallern – vor 50 Besuchern – empfing die Union Peuerbach die SPG Aschach/St. Ulrich/Ternberg, die nach starker Gegenwehr vor der Pause in eine 0:4-(0:0)-Niederlage schlitterte. Das lag an einem fulminanten Tripleschlag binnen 180 Sekunden (72., 73., 74.). Als Spielerin des Abends tat sich Eva-Kristin Dornetshumer, die auch die U15 des Klubs betreut, hervor. Der Stürmerin gelang binnen 27 Minuten ein Hattrick (1:0/47., 2:0/72., 4:0/74.).

Nicht nur die Gegenwart ist rosig, sondern auch die Zukunftsperspektive: "Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten einen erfreulich großen Zulauf von begeisterten Mädels und Frauen im Verein und können jetzt sogar ein zweites Team stellen", berichtete Dornetshumer.

Während sich Peuerbachs Einser-Garnitur vorübergehend auf Platz drei vorgeschoben hat, bezahlt die 1b als Schlusslicht der Frauenklasse Süd/West aktuell noch Lehrgeld. In den ersten beiden Partien gab es nicht weniger als 13 Gegentore.

Frauenklasse Süd/West: Lena Beatrix Scherrer hatte Spitzenreiter SPG Taufkirchen/Münzkirchen mit ihrem dritten Saisontor in der 35. Minute in Führung gebracht, dann gab es aber für Gmunden vor 75 wetterfesten Beobachtern in der heimischen LSP-Arena doch noch ein Happy End: Anna Katharina Stockinger traf nach der Pause (47.) zum 1:1-Endstand.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

