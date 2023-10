Kalmar in der Form seines Lebens

"In der Bezirksliga wird der keinen Stich mehr machen." Solche oder ähnliche Aussagen bekam man über Lambrechtens Stürmer Bence Kalmar nach dem Aufstieg seines Vereins von der 1. Klasse Nordwest in die Bezirksliga West oft zu hören. Viel zu langsam sei der 36-Jährige bereits, meinte so manch selbst ernannter Experte. Doch Kalmar belehrte seine Kritiker eines Besseren: "Ich bin in der Form meines Lebens, fühle mich topfit und bin voll motiviert", sagt der Ungar, der in den vergangenen beiden Spielzeiten für den SV Lambrechten 64 Treffer erzielen konnte.

In der aktuellen Bezirksliga-Saison traf der kopfballstarke Goalgetter in neun Runden bereits acht Mal – und hat dadurch einen wesentlichen Anteil daran, dass der Aufsteiger auch eine Liga weiter oben aktuell von der Tabellenspitze lacht und von der Landesliga träumen darf.

Auch am gestrigen Sonntag beim 2:1-Sieg im Derby gegen die Union St. Martin/Innkreis traf Kalmar. Im Finish traf er vom Elfmeterpunkt (84.) zum Goldtor. "Der Meistertitel wäre natürlich ein Traum. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und haben eine ganz starke Truppe, der ich das auch zutraue. Die Bezirksliga ist allerdings extrem ausgeglichen", sagt Kalmar und fügt hinzu: "Mir ist aber auch bewusst, dass die Landesliga für den Verein als Ganzes schwer machbar wäre. Um dort bestehen zu können, würden wir am Ende doch mehr Qualität im Kader benötigen."

Kalmar selbst fühlt sich in Lambrechten richtig wohl – und spielt dort bereits seine achte Saison. Insgesamt ist der Vater eines Sohnes, der mit seiner Familie in St. Martin im Innkreis lebt, seit zehn Jahren in Österreich und traf 236 Mal ins gegnerische Tor.

Autor Mario Friedl Mario Friedl