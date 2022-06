Gschwandt nach 57 Jahren erstmals in der Landesliga

Es ist ein Stück Fußball-Geschichte, das Neo-Landesligist Union Gschwandt mit dem 1:1 in der Relegation gegen Schwanenstadt geschrieben hat. Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel stehen die Gschwandter erstmals in der 57-jährigen Vereinsgeschichte in der Landesliga. Rund 700 Zuschauer trugen den Klub zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

"Was unsere Fußball-Sektion, allen voran unser Sektionsleiter Michael Hintenaus und Trainer Ivica Sirocic, auf die Beine gestellt hat, ist kaum mit Worten zu beschreiben", sagt Obmann Michael Uhl.

Ivica Sirocic und die Union Gschwandt verbindet ebenfalls eine ganz besondere Geschichte: Bereits vor 22 Jahren stand er dem Klub erstmals als Coach vor. 2016 startete er dann in seine dritte Trainerära bei Gschwandt, die ihn jetzt in die Landesliga führt.

Zwei Welten in der Relegation

Unterschiedlicher hätten die Relegationsduelle nicht verlaufen können. So war der FC Blau-Weiß Linz (2:0 gegen Bad Hall) der einzige abstiegsgefährdete Klub aus der Landesliga und Bezirksliga, der den Klassenerhalt schaffte. Alle anderen fünf Klubs – darunter auch Haibach trotz des 4:0 gegen Doppl/Hart – mussten hinunter. Genau umgekehrt lief es bei den Duellen der 2. Klasse gegen die 1. Klasse. Da ist der ATSV Schärding nach dem 0:0 gegen Raab der einzige von sechs Klubs, der aufsteigt.