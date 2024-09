FC Hertha Wels: Furthner brachte den Erfolg zurück

Der "Trainereffekt" – ein oft bemühter Ausdruck in der Welt des Fußballs, der den Aufwärtstrend einer Mannschaft nach einem Trainerwechsel beschreibt. Bei Fußball-Regionalligist FC Hertha Wels kann man von diesem speziellen Prozess wohl definitiv sprechen: Emin Sulimani musste nach der Auftaktniederlage in Deutschlandsberg den Hut nehmen, Juniors-Coach Reinhard Furthner übernahm. Seitdem holte das Team aus der Messestadt vier Siege und ein Remis – am Wochenende wurde der bis dato ungeschlagene Titelfavorit Leoben 2:0 besiegt. "Mit dem Wort Trainereffekt kann ich wenig anfangen", sagt Furthner, der dank der starken Leistungen zuletzt auch zum neuen Chefcoach befördert wurde. Wie er den Erfolg nach Wels zurückgebracht hat? "Wir haben starke Charaktere im Team, in diesem Bereich haben wir viel gearbeitet. Dass sie Fußball spielen können, haben wir gewusst."

Unverhofft war seine Beförderung zum Chef. "Es war geplant, dass ich nur interimistisch übernehme. Aber im Fußball kommt es oft anders, als man denkt", sagt Furthner, der erst seit diesem Sommer beim Klub ist. Im vergangenen Winter gab es bezüglich eines Jobs im neuen Nachwuchsleistungszentrums zwar erste Gespräche, daraus wurde vorerst jedoch nichts. Dafür hat es im Sommer geklappt: Der 37-Jährige sollte bei der zweiten Mannschaft, die aus der OÖ-Liga in die Landesliga abgestiegen ist, mit vielen jungen Kräften etwas aufbauen. Statt beim Juniors-Team ist er nun aber bei der Kampfmannschaft in der Regionalliga aktiv.

Déjà-vu mit Heinle

Ein langjähriger Weggefährte hatte wohl einen entscheidenden Anteil daran: Schon 2020, als der damalige OÖ-Ligist Grieskirchen einen Nachfolger für Christian Heinle gesucht hatte, schlug dieser Furthner vor. Der ehemalige Akademietrainer der SV Ried übernahm die Trattnachtaler für drei Jahre – auch zuletzt brachte Heinle in seiner Funktion als Sportchef des Nachwuchsleistungszentrums Furthner in Wels ins Spiel.

Ein Glücksfall für den ambitionierten Drittligisten, der von Furthner einen neuen Spirit eingehaucht bekommen hat. Das 2:0 gegen Leoben hat die hohen Ziele des Klubs endlich wieder einmal unterstrichen. Furthner: "Einen Aufstieg kann man nie planen, aber die Top drei sind unser Ziel."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger