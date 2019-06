Diese Teams müssen in die Verlängerung

Die Meisterschaft ist vorbei, doch in dieser Woche spielt es sich noch einmal richtig ab: In 14 Relegationsduellen kämpfen die Teams um den Aufstieg.

Traun hat sich in der Landesliga Ost mit einem 5:0 im direkten Duell gegen Vorderweißenbach die Relegation erspart, die Mühlviertler zittern weiter.

Nachsitzen muss auch Sierning – wie schon in der Vorsaison, denn: 2018 stieg man mit einem Gesamtscore von 2:5 gegen den damaligen Bezirksligisten Bad Leonfelden aus der Landesliga ab. In dieser Woche droht dem einstigen OÖ-Ligisten sogar der Absturz in die 1. Klasse. Kurios: Auch der mögliche Gegner Amateure Steyr aus der 1. Klasse Ost scheiterte im Vorjahr im Kampf um den Aufstieg in der Relegation, darf es heuer wieder probieren.

Unterklassige Teams müssen sich in der Relegation keineswegs verstecken. In den bisherigen 95 Relegationsduellen setzte sich 46 Mal der Außenseiter durch.

Gespielt wird am Donnerstag und Sonntag. Wie die Duelle aussehen könnten, sehen Sie in der Factbox nebenan – fix sind die Partien aber erst heute nach der Bestätigung durch den OÖ-Fußballverband. Peinlichkeiten wie im Vorjahr, als der Heimverein von OÖ-Verbandsvize Herbert Buchroithner einem Spiel gegen die Oedt Ib entgegen aller Regeln ausweichen durfte (das Hauptaugenmerk bei der Wahl der Paarungen liegt auf kurzen Distanzen), wird man sich heuer sicher ersparen.

Mögliche Duelle

Landesliga gegen Bezirksliga

Vorderweißenbach (LLO) – Neuzeug (BO)

Braunau (LLW) – Peuerbach (BW)

Bezirksliga gegen 1. Klasse

Ottensheim (BN) – Ried/Riedmark (1NO)

Sierning (BO) – Amateure Steyr (1O)

Pichl (BS) – Hörsching (1M)

Utzenaich (BW) – Lochen (1SW)

1. Klasse gegen 2. Klasse

Haid (1M) – FC Wels Juniors (2MW)

Gaspoltshofen (1MW) – Eberschwang (2W)

Klaffer (1N) – Altenfelden (2NW)

Schönau (1NO) – Unterweißenbach (2NM)

Schardenberg (1NW) – Feldkirchen (2MO)

Stein (1O) – Losenstein (2O)

Regau (1S) – A. Ebensee (2S)

Burgkirchen (1SW) – Pischelsdorf (2SW)

Spieltermine: Donnerstag/Sonntag

Im Einvernehmen der beiden Vereine auch andere Termine möglich.

