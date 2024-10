Diamant Linz: Zu Gast im Hexenkessel von Catania

Normalerweise ist die historische Hafenstadt Catania in Sizilien bekannt für die Barockarchitektur, die tollen Strände sowie den nebenanliegenden Ätna, den höchsten aktiven Vulkan Europas. Heiß wird es in dieser Woche aber auch in der Halle von Meta Catania: Der italienische Futsal-Meister trägt eine Hauptrundengruppe der Futsal-Champions-League aus – mit Diamant Linz ist auch Österreichs Titelträger mittendrin statt nur dabei.

"Es wird ein einmaliges Ereignis. Das Duell gegen Italiens Meister Meta Catania wird eine Mammutaufgabe – es ist der wohl größte Gegner, gegen den wir bisher in unserer Vereinsgeschichte gespielt haben", sagt Diamant-Obmann Agan Fejzic. Sportlich sind die besten Futsal-Teams Italiens eine andere Liga. Fejzic: "Sie spielen in einer Profi-Liga, der Sport hat in Italien einen anderen Stellenwert."

Und auch die Atmosphäre wird speziell: "Uns erwartet ein echter Hexenkessel, die Halle ist regelmäßig mit 5000 Fans voll. Die Stimmung mit Fangesängen wird unglaublich."

26-köpfige Reisegruppe

Neben Meta Catania warten in der Hauptrunde auch Duelle mit dem litauischen Champion Kauno Zalgiris und dem luxemburgischen Titelträger FC Differdange 03. "Wir wollen mit diesen Spielen weiter dazulernen und uns verbessern."

Am morgigen Dienstag hebt eine 26-köpfige Diamant-Reisegruppe von Wien Richtung Italien ab, wo bereits am Mittwoch das erste Hauptrundenspiel gegen Zalgiris ausgetragen wird. Am Donnerstag nehmen es die Linzer mit dem austragenden Klub aus Catania auf, am Samstag geht es zum Abschluss gegen Differdange.

Zumindest alle Kosten sind mit der Prämie, die jeder Klub für die Teilnahme an der Hauptrunde erhält, gedeckt. Zwei Kicker können die Reise nicht machen: Sie haben von ihren Arbeitgebern keinen Urlaub bekommen …

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

