Im Hunderter-Klub

PETTENBACH. Pettenbachs Henzinger und Dopona mit Jubiläum.

Die Kickerinnen von Aufsteiger Pettenbach überraschen weiterhin in der Frauen-Landesliga. Mit dem 4:1 am Samstag gegen Nebelberg kletterten die Amtalerinnnen auf den zweiten Platz. "Wir sind weit früher als erwartet in der völlig ausgeglichenen Liga angekommen", freut sich Cheftrainer Florian Rauch. Und das trotz des Aderlasses im Sommer: "Einige Mannschaftsstützen sind uns aus Studiengründen abhanden gekommen."

Zwei Spielerinnen sind aber geblieben und schon länger in Pettenbach: Gegen Nebelberg bestritten die beiden Mannschaftsstützen Lena Henzinger und Annika Dopona jeweils ihr 100. Pflichtspielspiel für Pettenbach. Henzinger krönte ihren Einsatz in der 88. Minute sogar mit ihrem allerersten Meisterschaftstor. Zwei weitere legte eine ganz junge Spielerin nach: Die 15-jährige Sarah Nowak führt mit acht Treffern die Torschützenliste an. (pich)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema