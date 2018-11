Dreikampf um Herbstmeistertitel

WALLERN. Donau Linz liegt vor dem Hinrunden-Finish vor Oedt und Wallern.

Donaus Radek Gulajev Bild: (Lui)

Die Entscheidung über den Winterkönig in der OÖ-Liga fällt in der letzten Herbst-Runde. Donau Linz hat nach dem 2:1 gegen Micheldorf die besten Karten, geht als Tabellenführer in das Hinrunden-Finish. "Es wäre eine tolle Sache, als Herbstmeister zu überwintern", sagt Donau-Sportchef Kurt Baumgartner.

Einen Punkt hinter den Blau-Gelben liegt Oedt nach dem 2:3 bei Wallern – der ersten Niederlage für das Team von Trainer Herbert Panholzer nach 22 Spielen. "Wir waren selber schuld", ärgerte sich Oedt-Sportchef Stefan Reiter.

Auch Wallern hat jetzt dank des Erfolgs mit zwei Punkten Rückstand auf Donau Linz rechnerisch noch die Möglichkeit, Herbstmeister zu werden.

