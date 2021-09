5:0! Gmunden zum 100er im Torrausch

Am Freitag wurde die für knapp zwei Millionen Euro erneuerte SEP-Arena offiziell eröffnet und gleichzeitig groß das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert. "Es ist alles ein bisschen größer und geräumiger geworden. Wir sind wirklich sehr stolz auf unser neues Schmuckstück", sagt Sektionsleiter Wolfgang Wagner. In Feierlaune zeigte sich der Landesliga-West-Klub auch beim 5:0 gegen Schwanenstadt auf dem Spielfeld. "Das Ergebnis war genau so wie bestellt", sagt Gmunden-Trainer Kiril Chokchev. In Schwanenstadt ging es nicht nur auf dem Rasen turbulent zu: In der Vorwoche trennte sich der Klub überraschend von Kevin Kofler – der bis zuletzt gemeinsam mit Hristo Markov das Team betreut hatte.

Brüder trafen vier Mal

Torreich ging es auch im Osten zu. Großen Anteil daran hatten vor allem die Kicker aus Schwertberg (6:1 gegen St. Ulrich). Mit vier Toren der Brüder Michael (37., 45., 61.) und Julian Riedl (42.) wurde das Match zur Familiensache. Die Union Naarn steht hingegen nach dem 0:2 bei Neuzeug als einziges Ost-Team noch ohne Punkte da.