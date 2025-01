Vor Ablug der SV Ried ins Trainingslager: 1:1 im Test gegen Stripfing

Am Sonntag heben die Kicker der SV Guntamatic Ried Richtung Türkei zum Trainingslager in Belek ab - vor der Abreise bestritten die Innviertler am heutigen Freitag noch ein Testspiel gegen Stripfing. Im Duell mit dem Zweitliga-Rivalen trennte sich das Team von Trainer Maximilian Senft 1:1.

Philipp Pomer hatte die Wikinger in der ersten Hälfte in Führung gebracht, im zweiten Durchgang kassierte Ried aber noch den Ausgleich. "Man hat gesehen, dass Stripfing aufgrund ihres Cup-Spiels in der kommenden Woche schon eine Woche weiter in der Vorbereitung ist. Wir haben auch noch die Teams völlig durchgemischt. Insgesamt fehlt uns schon noch das eine und andere Prozent, das wir uns am Trainingslager erarbeiten wollen", resümierte Ried-Sportchef Wolfgang Fiala.

Trotzdem gab es für seine Mannschaft Grund zur Freude: Top-Stürmer Saliou Sane feierte nach seiner Bandscheiben-Verletzung ein Comeback, stand in der zweiten Hälfte für 30 Minuten auf dem Platz. Fiala: "Er hatte keine Beschwerden, es war für ihn ein erster wichtiger Schritt zurück."

Zwei Amateure mit dabei

Am Sonntag checkt der Zweitliga-Zweite im Hotel Miracle an der türkischen Riviera ein. Neben dem heute fix verpflichteten Marco Untergrabner werden auch zwei junge Kicker vom Rieder Amateurteam im Camp dabei sein: Die beiden 19-Jährigen Nermin Mesic und Loiange Ondoa Belinga.

