Titelkampf: Das spricht im letzten Drittel für Ried

Zehn Spiele trennen die SV Guntamatic Ried vom Aufstieg in die Bundesliga. Heute (18.30, live ORF Sport +) wird das letzte Drittel in der 2. Fußball-Liga mit dem Auswärtsspiel beim GAK eingeläutet. Das spricht in der entscheidenden Phase für die Innviertler:

Die Ausgangsposition: Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf Rivale Austria Klagenfurt. Die Kärntner müssen am Donnerstag (10.30) zu Blau-Weiß Linz. Ried hat mit sechs Heimspielen im Abschlussdrittel alle Trümpfe in der Hand.

Die Form: Gegen die Rotjacken aus Graz musste Ried die bisher letzte Saisonniederlage hinnehmen. Vor 292 Tagen verlor man gegen den GAK daheim 1:2. Auswärts soll diese offene Rechnung beglichen werden: Auf fremden Plätzen sind die Kicker um Kapitän Thomas Reifeltshammer und Co schon 635 Tage ungeschlagen.

Die eigene Stärke: "Wir spielen nicht mehr gegen Klagenfurt, deswegen beschäftigen wir uns auch nicht mit ihnen", sagt Ried-Coach Gerald Baumgartner. Vielmehr vertraut er auf die eigene Stärke. Beste Offensive, stärkste Defensive, sowohl in der Heim- als auch in der Auswärtstabelle auf Platz eins – in der Baumgartner-Ära in der zweithöchsten Spielklasse wurden 2,4 Punkte pro Partie eingefahren. Behält Ried in der finalen Phase diesen Schnitt bei, könnte man den Innviertlern den Aufstieg nicht mehr nehmen – auch wenn Klagenfurt alle seine Spiele gewinnt. Außerdem: Dass Ried laut dem aktuellen Spielplan sechs Mal vorlegen kann – und immer vor den Violetten spielt – sowie vier Mal zeitgleich antritt, ist sicher kein Nachteil.

Die Erfahrung: Reif für das Oberhaus wären die Rieder schon jetzt. Die Protagonisten auf dem Rasen haben insgesamt 737 Bundesliga-Einsätze in den Beinen, Trainer Baumgartner stand schon in 82 Bundesliga-Partien an der Seitenlinie. Diese Erfahrung kann im Finish ganz wichtig sein.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at