SV Ried holt vereinslosen Verteidiger

Die SV Ried hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste eines vereinslosen Kickers gesichert: Der 19-Jährige Thomas Jungbauer, der in den vergangenen Wochen wie berichtet bereits als Testspieler zu Gast im Innviertel war, ist neu bei den Wikingern.

"Thomas hat trotz seines jungen Alters schon bei einer U20-WM und bei Olympia in Paris teilgenommen und bereits in Italien und Tschechien Auslandserfahrung sammeln können. Auf seiner Position hatten wir noch Handlungsbedarf, weil wir auch bei den Jungen Wikingern aktuell keinen linksfüßigen Innenverteidiger hatten. Thomas ist ein junger Oberösterreicher und hat damit sehr gut in unser Profil gepasst", so Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport.

Zuletzt war der Teamspieler der Dominikanischen Republik, der in Oberösterreich im Nachwuchs von Haidershofen, des LASK und in der Linzer Fußballakademie gekickt hat, beim tschechischen Klub Dynamo Budweis unter Vertrag.

Autor Raphael Watzinger

