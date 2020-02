Rieder nach 5:0-Sieg mit freiem Tag belohnt

Zwei Wochen vor dem Auftakt der 2. Fußball-Liga ist Winterkönig SV Guntamatic Ried weiterhin gut in Schuss: Zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei gewannen die Innviertler gegen Doboj Kakanj mit 5:0. Reifeltshammer, Wießmeier, Nutz, Takougnadi und Boateng erzielten die Treffer. Für heute hat Trainer Gerald Baumgartner der Mannschaft einen freien Tag gegeben. Der einzig verbliebene Titel-Rivale Austria Klagenfurt trennte sich vom bosnischen Erstligisten NK Zenica mit 0:0. Davor hatten die Klagenfurter noch Sütrmer Benjamin Hadzic (Hannover) verpflichtet, weil Dario Pecirep weiterhin verletzt ausfällt. Blau-Weiß Linz verlor gegen Bundesligist St. Pölten mit 0:1. Trainer Ronald Brunmayr war zwar zufrieden, weils sein Team die Partie offen halten konnte, sah aber auch, was noch fehlt: "Wir brauchen Ergebnisse und nicht nur eine ordentliche spielerische Leistung."

Auch der FC Juniors OÖ hielt sich gegen die Austria gut. Rene Gartler traf zur Führung, erst in der Schlussphase schossen die Wiener den 4:1-Sieg heraus. "Nach den Wechseln haben wir etwas den Rhythmus verloren, was allerdings kein Vorwurf an die Spieler ist", sagte Trainer Gerald Scheiblehner.

Gar nicht zufrieden war hingegen Vorwärts-Steyr-Trainer Willi Wahlmüller nach dem 1:2 gegen Regionalligist WSC/Hertha: "Nichts hat so funktioniert, wie wir es uns vorgenommen haben. Die Woche nach dem Trainingslager hat mir allgemein nicht gut gefallen."