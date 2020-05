Ried darf ab 15. Mai trainieren

Am 15. Mai darf bei den Zweitligisten wieder trainiert werden – auch wenn die Aussicht auf eine Fortsetzung der Saison verschwindend gering ist. Schon am kommenden Donnerstag geht der Kampf der SV Guntamatic Ried um den Aufstieg in die nächste Runde: Bei der Bundesliga-Hauptversammlung wird abgestimmt, ob das Oberhaus in der kommenden Saison mit 14 Klubs gespielt wird.

Wie OÖN-Leser schon vorab gewusst hatten, brachten der Tabellenführer und Herbstmeister Klagenfurt diesen Antrag ein. Er wird scheitern, weil eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist. Die Bundesligisten haben 60 Stimmen, die 2. Liga verfügt über 32. Ried und Klagenfurt unterstreichen aber durch den Antrag ihren Willen – als Voraussetzung für den nächsten Schritt vor ein ordentliches Gericht.

