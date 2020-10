Ried braucht Punkte, um in der Pause Ruhe zu haben

Geht die SV Guntamatic Ried heute mit einem Sieg in die zweiwöchige Länderspielpause? Die Innviertler gastieren in der Fußball-Bundesliga bei der Admira (17 Uhr).

Das Schlusslicht hat nach zwei hohen Niederlagen beim 2:2 in der vergangenen Runde gegen die Wiener Austria unter Neo-Trainer Damir Buric erstmals angeschrieben. "Die Admira war bei der Austria defensiv stabil und vorne mit einem schnellen Umschaltspiel gefährlich", sagt Ried-Trainer Gerald Baumgartner, der das Team aus der Südstadt in der Favoritenrolle sieht: "Die Admira ist ein gestandener Bundesligaklub."

Sein Team will sich nach den guten Auftritten gegen die Wiener Austria und Salzburg heute aber auch mit Punkten endlich wieder einmal belohnen. Baumgartner: "Wir wollen punkten, damit wir in der Länderspielpause ruhig arbeiten können."

An der defensiven Ausrichtung mit einer Dreierkette will der 55-Jährige festhalten – trotzdem wird es Umstellungen geben. Constantin Reiner hat Probleme mit der Achillessehne – ob der Innenverteidiger überhaupt im Kader stehen kann, wird sich erst heute zeigen. Keine Option für die Startelf ist auch Ex-Admira-Kicker Seth Paintsil. Der pfeilschnelle Flügelspieler zog sich eine Rippenprellung zu – wird aber immerhin auf der Bank Platz nehmen können.

Das jüngste Duell (6. Mai 2017) haben die Wikinger 1:0 gewonnen – in der Südstadt wartet man aber bereits seit mehr seit dem 4:1 vom31. August 2013 auf einen vollen Erfolg.

Sulley hat Visum bekommen

Endlich gute Nachrichten gibt es von Sommer-Neuzugang Sadam Sulley: Der Stürmer hat sein Visum erhalten, in der kommenden Woche soll es auch mit der Rotweißrot-Karte klappen. Dann wäre der 23-Jährige nach der Länderspielpause im Cup bei Wolfsberg endlich spielberechtigt. Mit Ante Bajic und Kennedy Boateng sollen zwei weitere Kicker während der Länderspielpause wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Ob dann auch noch Trainingsgast Patrick Möschl dabei ist? Der 27-Jährige hofft weiter auf einen guten Vertrag im Ausland. Der ehemalige Deutschland-Legionär kann als vereinsloser Spieler auch nach Ende der Transferzeit am Montag noch wechseln – je mehr Zeit vergeht, desto mehr spricht aber wohl für eine Rückkehr ins Innviertel.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at