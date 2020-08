Manuel Martic trainierte am Montag bei der SV Guntamatic Ried mit

"Wir brauchen dringend mindestens einen Innenverteidiger und, wenn möglich, einen großen defensiven Mittelfeldspieler. Das hat allerhöchste Priorität, denn wir benötigen in der Bundesliga gegen die vielen starken Gegner unbedingt eine stabile Defensive“, sagte SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner, wie berichtet, am Wochenende im Gespräch mit den OÖNachrichten. Mit Manuel Martic, der bereits für St. Pölten und Rapid in der Bundesliga spielte, war am Montag ein 1,93 Meter großer defensiver Mittelfeldspieler zu Gast.

Die OÖN haben über das Interesse an Martic bereits berichtet. Zuletzt spielte Martic für den kroatischen Verein Inter Zaprešic, kam dort aber nur zu vier Einsätzen. Nach wie vor als Trainingsgast mit dabei ist der ehemalige Ried-Spieler Patrick Möschl, der noch auf der Suche nach einem neuen Verein ist. Möschl spielte zuletzt für den deutschen Drittligist Magdeburg, zuvor war er bei Dynamo Dresden.

Testspiel findet nicht in Windischgarsten statt

Das Testspiel gegen Blau-Weiß Linz am kommenden Samstag findet nicht, wie geplant, in Windischgarsten statt.

Stattdessen wird das Spiel laut OÖN-Informationen am Samstag in der Fußball-Akademie der SV Guntamatic Ried statt. Laut SV-Ried-Pressesprecher Christian Huber wird das letzte Testspiel vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Wattens (13. September) unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Video: Am Montag Nachmittag wurde lange trainiert

