"Es ist wichtig, auch die engen Spiele zu gewinnen"

Das goldene Tor erzielte Mark Grosse kurz nach der Halbzeit vom Elfmeterpunkt aus. Ried hätte schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Die größten Chancen hatten Ante Bajic, der einen Kopfball nach einer mustergültigen Flanke von David Bumberger auf die Querlatte setzte, und Nikki Havenaar. Der Treffer des Abwehrspielers wurde aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. “Ich denke, wir haben gut angefangen. Wenn das Tor gegeben wird, dann läuft das Spiel wahrscheinlich anders. In der Schlussphase haben wir gut verteidigt, auch das gehört dazu. Es war ein verdienter Sieg, sagte Neuzugang Martin Rasner nach dem Spiel im Interview mit den OÖNachrichten.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Video: Interview mit Martin Rasner

Von einer “dominanten ersten Halbzeit” sprach SV-Ried-Trainer Maximilian Senft. Man habe die Geduld nicht verloren und schließlich kurz nach der Halbzeit den verdienten Treffer erzielt. In der Schlussphase habe man leidenschaftlich verteidigt. “Es ist wichtig, auch diese engen Spiele zu gewinnen”, sagte Senft, der den mitgereisten und lautstarken Fans ein Lob aussprach: “Der Support hat uns sehr geholfen!"

Freude bei Rieds Cheftrainer Maximilian Senft Bild: GEPA pictures/ Kevin Hackner

“Es war in Wien von der Stimmung her ein Heimspiel für uns, aber jetzt freue ich mich schon sehr auf mein erstes Match in der Innviertel-Arena”, sagte Rasner, der im zentralen MIttelfeld der Rieder eine Führungsrolle übernehmen soll. Gegner am Freitag (18 Uhr) ist der SV Horn. "Horn hat eine junge, aufstrebende Mannschaft, aber unser Ziel ist natürlich ein Heimsieg", sagte der 29-Jährige.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Video: Interview mit Trainer Maximilian Senft

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.