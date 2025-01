1:4 - SV Ried verliert Testspiel am Trainingslager

Zum Abschluss des Trainingslagers musste sich die SV Guntamatic Ried heute in Belek in einem Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Vejle Boldklub 1:4 geschlagen geben. Gespielt wurden zwei Halbzeiten zu je 60 Minuten.

Im ersten Durchgang ging der fünffache dänische Meister, der zunächst mehr vom Spiel hatte, durch einen Elfmetertreffer in Führung (29.). In der 54. Minute konnte Mark Grosse - ebenfalls vom Elfmeter-Punkt - den Ausgleich erzielen. Positiv: Ried-Stürmer Saliou Sane machte die nächsten Schritte zurück auf den Rasen, war im Sportzentrum des Miracle Resorts eine halbe Stunde lang im Einsatz. Gefehlt haben lediglich David Bumberger und Jonas Mayer: Das Duo konnte krankheitsbedingt nicht mitwirken.

Zu Beginn der zweiten 60 Minuten wechselte Trainer Max Senft durch und schickte eine komplett neue Elf auf den Platz. Dort zeigte sich zunächst ein etwas zerfahrenes Spiel mit wenig konkreten Torchancen. Zwei individuelle Fehler sowie ein erfolgreich abgeschlossener Konterangriff besiegelten die Rieder Niederlage.

Video: Trainer Max Senft spricht über das Trainingslager der SV Ried:

"Es war ein intensiv geführtes Spiel von beiden Seiten. Unser dänische Gegner startet bereits in der kommenden Woche in das Frühjahr, wir haben hingegen noch mit zwei komplett unterschiedlichen Mannschaften gespielt. Nichtsdestotrotz hat es das Team über weite Strecken der Partie gut gemacht", resümierte Ried-Sportchef Wolfgang Fiala.

Kommt noch ein Neuzugang?

Lustig wird es für die Innviertler trotz der Niederlage heute aber dennoch: Bevor die Wikinger morgen die Heimreise von der türkischen Riviera antreten werden, findet heute Abend noch das obligatorische Einstandssingen statt.

Aktuell sieht es aber nicht danach aus, dass nach Neuzugang Marco Untergrabner noch weitere Transfers getätigt werden. Fiala: "Wir haben immer gesagt, dass wir unsere Augen in der Offensive offen halten, weil wir nicht genau wussten, wie es mit einem Comeback von Saliou Sane aussieht. Aktuell ist der Stand so, dass alle Spieler fit sind und wir keinen Bedarf sehen. Sollte sich noch jemand verletzten, sind wir vorbereitet. Es hat sich am Trainingslager auch gezeigt, dass wir in der Offensive sehr variabel aufgestellt sind."

Endgültig zerschlagen dürfte sich ein Wechsel von Peter Kiedl haben. Der Angreifer des Amateurteams von Sturm Graz galt als heißer Kandidat, hat heute aber seinen Vertrag bei den Schwarz-Weißen verlängert. Die Steirer wollen ihren Youngster aktuell auch nicht verleihen.

Video: Sportchef Wolfgang Fiala im Kurz-Interview:

Youngsters im Fokus

Wenn Ried noch auf dem Transfermarkt zuschlägt, könnte es sich um Perspektivspieler handeln, die vorerst bei den Jungen Wikingern im Einsatz sein sollen: Mit einer Verpflichtung des finnischen Nachwuchsteamspieler Salem Bouajila (17), der im Herbst ein Probetraining in Ried absolviert hat, dürfte es zu einer Lösung mit dessen Klub HJK Helsinki kommen. An Simon Nußbaumer, Torjäger von OÖ-Ligist Mondsee sind die Innviertler ebenfalls weiter interessiert. Noch konnten sich die Klubs aber nicht über eine Ablösesumme einigen.

So spielte die SV Guntamatic Ried:

Halbzeit 1: Leitner – Steurer, Sollbauer, Havenaar – Lumor, Pomer, Marinsek, Wohlmuth – Grosse, Sane (31./Berger), Van Wyk

Halbzeit 2: Wimmer – Celic, Sammer, Untergrabner – Pomer, Olinga, Rasner, Weissenbacher – Eza, Rossdorfer, Bajic

